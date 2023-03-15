15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri 29. dönem POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI mı? 2023 e-devlet sonuç sorgulama ekranı!

29. dönem POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI mı? 2023 e-devlet sonuç sorgulama ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
ABONE OL
29. dönem POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI mı? 2023 e-devlet sonuç sorgulama ekranı!

"POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. POMEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak. 2023 yılında 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunlarından ise 800 erkek ve bin 800 kadın alımının gerçekleştirileceği biliniyor. Peki, "POMEM mülakat sonuçları bugün mü açıklanır? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. İşte, detaylar...

Son dakika: 29. dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'na çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 29. dönem POMEM alımları için ön sağlık ve fiziki yeterlilik etaplarını başarıyla tamamlayan adaylar, Ocak ayı içerisinde POMEM sözlü sınavı olarak da bilinen mülakatlara katıldı. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

29. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLADI!

29.Dönem POMEM mülakat sonuçlarına ilişkin Polis Akademisi tarafından beklenen açıklama geldi. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

POMEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sonuç ekranına haberin içerisindeki linkten (https://www.trthaber.com/haber/turkiye/29-donem-pomem-giris-sinavi-sonuclari-aciklandi-753140.html) ulaşabilirsiniz.

13 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK

Polis Akademisi Başkanlığı, lisans mezunu (8 bin 160) erkek, (2 bin 240) kadın, önlisans mezunu (800) erkek, (1.800) kadın olmak üzere toplam (13 bin) öğrenci alımı gerçekleştirecek.

PA TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.



Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup; yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.Tüm adaylara ilanen duyurulur.'' ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA