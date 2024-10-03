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2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? İşte, sınav sonucu sorgulama ekranı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 10:33
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2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? İşte, sınav sonucu sorgulama ekranı

2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için geri sayım başladı. 15 Eylül'de gerçekleşen sınavın ardından, kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi belirledi. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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