2024 KPSS lisans puan türleri | KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? Hangi kurumlar alım yapıyor?

KPSS P3 Puanı Nedir?

KPSS P3 puan türü, Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan bir puan türüdür. P3 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek %50, Genel Kültür %50 ağırlığa sahiptir. Adaylar, KPSS B Grubu Lisans atamaları için çift yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P3 Puanı ile Alım Yapan Kurumlar

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)