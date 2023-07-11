"2023 YKS birincisi kim oldu? YKS tam puan alan kaç kişi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. Peki, 2023 YKS birincisi kim oldu? YKS tam puan alan kaç kişi? 2023 YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, kaç puan yaptı?