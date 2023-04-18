2023 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 1.2.3.4. sınıf sonuç ekranı açıldı mı? Bireysel değerlendirme sınavına hak kazananlar...
"2023 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB, BİLSEM 2023 yılı için sınav sonuç takvimini açıkladı. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Peki, 2023 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 1.2.3.4. sınıf sonuç ekranı açıldı mı? Bireysel değerlendirme sınavına hak kazananlar...
"2023 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 1.2.3.4. sınıf sonuç ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarında yapılan bireysel değerlendirmelerin ardından öğrencilerin sınav puanlarını inceleyecek olan MEB, BİLSEM sonuçlarını paylaşacak. Peki, 2023 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 1.2.3.4. sınıf sonuç ekranı açıldı mı? Bireysel değerlendirme sınavına hak kazananlar...
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ 2023
Takvim değişmeden önce MEB BİLSEM sınav tarihlerini duyurmuştu. Söz konusu sınav takvimi şöyleydi;
13 Şubat BİLSEM sınavı
14 Ocak 2023
09 Nisan 2023
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023
İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023
İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023
05 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
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- 2023 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 1.2.3.4. sınıf sonuç ekranı açıldı mı? Bireysel değerlendirme sınavına hak kazananlar...
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