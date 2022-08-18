2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları nasıl? BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Ağustos tarihinde bilsem sınav sonuçları açıklanacak. Sınava katılan adaylar e-okul.meb.gov.tr adresinden mülakat sonuçlarını öğrenbilecek. Peki, 2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları nasıl? BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman?