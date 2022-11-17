2022 KPSS DHBT GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı! KPSS DHBT sınavı ne zaman?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı giriş belgeleri açıklandı. Sınava girecek olan adaylar arama motorlarında "DHBT sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?" sorusunun cevabı araştırıyor. Peki KPSS DHBT sınavı ne zaman? KPSS DHBT sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kariyer yapmak isteyen adayların başvuruda bulunduğu 2022-KPSS DHBT sınavının giriş yerleri belli oldu. Sınav giriş belgeleri için adayların gözü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'ne çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Peki 2022-KPSS DHBT sınav belgesi nasıl, nereden alınır? KPSS DHBT sınavı ne zaman?
KPSS DHBT SINAV BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!
27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na (DHBT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Kasım 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.
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2022 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
KPSS DHBT sınavı 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav 10:15'te başlayacak.
KPSS DHBT SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı, saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 40 soru yer alacak ve 60 dakika sürecek.
ÖSYM'DEN UYARI
27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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