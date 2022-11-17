2022 KPSS DHBT GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı! KPSS DHBT sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kariyer yapmak isteyen adayların başvuruda bulunduğu 2022-KPSS DHBT sınavının giriş yerleri belli oldu. Sınav giriş belgeleri için adayların gözü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'ne çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Peki 2022-KPSS DHBT sınav belgesi nasıl, nereden alınır? KPSS DHBT sınavı ne zaman?