AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları internetten, online mı yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi yeni eğitim öğretim yılı için işlemler Ekim ayında kurum tarafından belirtilen tarihte sona erecek. İşte, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları internetten, online mı yapılacak?

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.