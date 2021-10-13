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AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları internetten, online mı yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.10.2021
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AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları internetten, online mı yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık lise öğrencileri, öğrencilik durumu, silik, donuk ve aktif öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini, ders seçimi ve kayıt ücretini ödeyerek gerçekleştirdi. Pandemi döneminde online olarak yapılan sınavın bu sene nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. İşte, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları internetten, online mı yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları internetten, online mı yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi yeni eğitim öğretim yılı için işlemler Ekim ayında kurum tarafından belirtilen tarihte sona erecek. İşte, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları internetten, online mı yapılacak?

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden yayımlanacak.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlandığı takvime göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu yıl sınavlar yüz yüze imkanlarla yapılacak. Öğrencilerin sınav girişleri belgeleri 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

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