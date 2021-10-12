12 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri İBB burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2021
ABONE OL
İBB burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB burs başvuru sonuçları merakla bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursuna binlerce öğrenci başvuruda bulundu. Başvuru döneminin 22 Ekim tarihinde sona ereceği açıklanmıştı. Bursu almak öğrencinin kendisinin veya ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi gerekmektedir. Peki; İBB burs başvurusu 2021 yılında nasıl yapılır? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

İBB burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB burs başvuru sonuçları öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilen burstan her yıl binlerce öğrenci faydalanabiliyor. Burs başvuruları internet üzerinden yapılıyor. İBB bir önceki süreçte 3200 TL bursun 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacağına yer vermişti. Peki; İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI!

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI!

Adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabilirler.

İBB BURSU İÇİN İSTENECEK BELGELER

* Nüfus cüzdanı fotokopisi

* Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

* Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

* Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

* Bursluluk belgesi

* Disiplin belgesi

* Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

* Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

* Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

* Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

* Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

* Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

* Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

* Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA