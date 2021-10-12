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ALES/2 sonuçları açıklandı! 2021 ALES/2 sonuç sorgulama ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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ALES/2 sonuçları açıklandı! 2021 ALES/2 sonuç sorgulama ekranı!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; 2021/2 ALES sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES/2 sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Her yıl binlerce kişinin giriş yaptığı sınavda başarılı olan adaylar için sonuç duyurusu gelmiş oldu. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.

Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES/2 SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

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