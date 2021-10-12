Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2021-2022 AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? Vize sınavı...
Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman bitecek? AÖF kayıt yenileme süreci uzatılmıştı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte güz dönemi sınavlarına katılabilmek isteyen öğrencilerin kayıt yenileme yapmaları gerekiyor. Henüz kayıt yenileme yapamayanların belirlenen tarihe kadar başvuru yapması şart. Peki, açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2021-2022 AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? Vize sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar...
AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) 2021-2022 güz dönemi kayıtları devam ediyor. Güz dönemi sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerden henüz kayıt yapamayanların son güne kadar kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Anadolu Üniversitesi tarafından konu hakkında detaylar açıklandı. Peki, açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2021-2022 AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? Vize sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? İşte haberin detayları...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 güz yarıyıl kayıt yenileme tarihi 17 Ekim'e kadar uzatıldı. Öğrenciler, 17 Ekim saat 22.00'a kadar kayıt yenileme işlemini yapabilecek.
AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?
Bir önceki dönemde sınavlar internet üzerinden online gerçekleştirilmişti. Yeni dönemin yüz yüze başlamasının ardından gözler AÖF sınavlarına çevrildi. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada sınavların yüz yüze yapılacağı bildirildi. Akademik takvimde "Sınav tarihleri"nde "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi duruuna göre değişebilir" ifadelerine yer verildi.
AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı: 27-28 Kasım 2021
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 08-09 Ocak 2022
BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.
Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.
HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?
A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMDE SINIF KAVRAMI VAR MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.
Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur ve emekliler dikkat! 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
- Öğrencilere 100-400-600 TL burs verilecek! Başvuru tarihi yaklaşıyor! Aranan şartlar ise...
- A Milli Takım'ın maçı ne zaman? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri...
- 31.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi alımı! Başvuru şartları...
- Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2021-2022 AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? Vize sınavı...
- KPSS şartı aranmıyor! Kızılay hemşire alımı yapacak! Kızılay hemşire alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2021 askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 1000 hakim ve savcı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?
- İBB burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hamileler aşı olabilir mi? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! Hamilelik dönemi, hamilelik öncesi ve sonrası...
- Trendyol indirimleri kaç gün sürecek? Trendyol indirim ne zaman bitecek?
- İhtiyaç sahiplerine müjde! 1100 TL pandemi desteği devam ediyor! e-Devlet başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?