AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) 2021-2022 güz dönemi kayıtları devam ediyor. Güz dönemi sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerden henüz kayıt yapamayanların son güne kadar kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Anadolu Üniversitesi tarafından konu hakkında detaylar açıklandı. Peki, açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2021-2022 AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? Vize sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? İşte haberin detayları...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 güz yarıyıl kayıt yenileme tarihi 17 Ekim'e kadar uzatıldı. Öğrenciler, 17 Ekim saat 22.00'a kadar kayıt yenileme işlemini yapabilecek.