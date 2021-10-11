Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 50 yeni merkez kuruldu

Milli Eğitim Bakanı Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda mesleki eğitimde, eğitim verdiğimiz tüm alanlarda sektörlerin güçlü temsilcileriyle iş birliği kurmuş bulunuyoruz. Eğitim verdiğimiz ve iş birliği kurmadığımız hiçbir meslek eğitim alanı bulunmamaktadır. Artık bu iş birlikleri kapsamında mezunlarımıza istihdam öncelikli bir mesleki eğitimin sunulması sağlanmıştır. Artık eğitim programları güncelleme çalışmalarını sektör temsilcileriyle birlikte planlıyoruz. Öğrencilerimizin iş başı ve staj eğitimlerini, sektör temsilcileriyle birlikte planlıyoruz. Mesleki eğitim alan ve atölye öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini de sektörün temsilcileriyle birlikte planlıyoruz. Artık yeni paradigmada sektör temsilcileri mezunları beklemiyor, mezunların eğitim sürecine aktif bir şekilde katılıyor."

Atılan sistematik adımların, öğrencilerin mesleki eğitime yönelimlerini artırdığına işaret eden Özer, "2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirmelerine bakıldığında, mesleki ve teknik eğitime yoğun bir ilginin olduğunu ve özellikle üst başarı dilimlerinden öğrencilerin mesleki eğitimi tercih ettiklerini görüyoruz. Sınav puanıyla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde artık doluluk oranları yüzde 95'i aşmıştır. Bunun yanı sıra çok sayıda mesleki ve teknik Anadolu lisemiz, ilk defa yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci almıştır." diye konuştu.

Bu okullardan bazılarının İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu aktaran Özer, her geçen gün yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alan meslek lisesi sayısının artmasını umduğunu söyledi.