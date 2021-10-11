MEB tatil takvimi: İlk ara tatil ne zaman? 1 haftalık tatil ayın kaçında yapılacak? 2021-2022 tatil günleri...

Eğitim performansında önemli iyileşmeler görüldüğünün altını çizen Özer, OECD tarafından 3 yıl ara ile yapılan PISA araştırmasında Türkiye'nin öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmasına rağmen Türkçe, Fen ve Matematik Okuryazarlığı alanlarında puanlarını en fazla artıran birinci ülke olduğunu, TIMSS araştırmasında ise 1999 yılından itibaren en yüksek başarının yakalandığını aktardı.

"ÖNCELİKLERİMİZDEN BİR TANESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASI"

Bu tür olumlu gelişmeleri daha da artıracaklarını ifade eden Özer, "Şu anda MEB olarak ana odağımız eğitim sistemimizin kalitesini ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmaktır. Eğitimde fırsat eşitliğinin artması okul öncesi eğitime erişimle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda özellikle sosyoekonomik seviye olarak dezavantajlı ailelerimizin çocuklarının okul öncesi eğitime ücretsiz erişimleri çok daha kritik öneme sahiptir. Bu nedenle bu dönemde önceliklerimizden bir tanesi okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması olacak." şeklinde konuştu.