MEB tatil takvimi: İlk ara tatil ne zaman? 1 haftalık tatil ayın kaçında yapılacak? 2021-2022 tatil günleri...
İlk ara tatil ne zaman yapılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil takvimi heyecanla bekleniyor. Sınav stresini atabilmek için öğrencilere bir fırsat olan ara tatil eğitim öğretim dönemi boyunca iki kere yapılıyor. Yılın ilk ara tatilinin hangi tarihe denk geldiğini merak eden öğrenciler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. MEB tarafından tatil günleri takvimi açıklandı. Peki, ilk ara tatil ne zaman? 1 haftalık tatil ayın kaçında yapılacak? İşte cevaplar...
Ara tatil ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 eğitim öğretim yılı tatil günleri takvimi belli oldu. Ara tatilin hangi günler yapılacağını merak eden öğrenciler konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Ekim ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde tatil takvimi merak edilmeye başlandı. Peki, ilk ara tatil ne zaman? 1 haftalık tatil ayın kaçında yapılacak? İşte cevaplar...
İLK ARA TATİL: 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Ara tatil 1 hafta yapılacak.
YARIYIL TATİLİ: Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
BAKAN ÖZER, "İSTANBUL'A 100 ANAOKULU" PROJESİ TANITIM TOPLANTISINDA KONUŞTU
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliğinin artmasının okul öncesi eğitime erişimle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, "Bu bağlamda özellikle sosyoekonomik seviye olarak dezavantajlı ailelerimizin çocuklarının okul öncesi eğitime ücretsiz erişimleri çok daha kritik öneme sahiptir. Bu nedenle bu dönemde önceliklerimizden bir tanesi okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması olacak." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığının "İstanbul'a 100 Anaokulu" projesinin tanıtım toplantısı, Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirildi.
Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, okul binasında 19 derslik, 110 kişilik konferans salonu, 50 kişilik yemekhane, 1 özel eğitim sınıfı, 1 destek eğitim odası ve idari odaların bulunduğunu ifade ederek, okulun modern bir yapıya kavuştuğunu kaydetti.
Ülkelerin kalkınmasında ve refah seviyesinin artmasında eğitimin kritik bir rol oynadığını vurgulayan Özer, "2002 yılından bugüne dek Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde eğitimde devasa hamleler gerçekleştirildi. Okul öncesinden özel eğitime, ilk ve ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapıldı. 2002 yılından bu yana yapılan yatırımların neticelerini ve eğitimin kalitesine yansımalarını bugün eğitim göstergeleri aracılığıyla açık bir şekilde görebiliyoruz. Örneğin 2002 yılında yükseköğretime erişim yüzde 14 seviyesindeyken yüzde 44'e ulaşmıştır. 2014 yılından itibaren kız çocuklarımızın yükseköğretime erişimi, erkek çocuklarımızın yükseköğretime erişimini aşmıştır. Ortaöğretim seviyesindeki okullaşma oranı yüzde 50'den yüzde 88'e yükseldi." diye konuştu.
Eğitimde niteliğin iyileşmesi için ortaöğretimde öğretmen sayısının yaklaşık 3 kat, ilköğretimde ise 2 kat arttığını belirten Özer, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azalarak, okullardaki eğitimin kalitesinin arttığını söyledi.
Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İstanbul'da 2002 yılında ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 56'dan bugün 28'e, ortaöğretimde 37'den 25'e, İstanbul'da 2002 yılında ilköğretimde 1 öğretmene 40 öğrenci düşerken şimdi bu sayı 21'e, ortaöğretimde ise 15'e düşmüştür. Derslik sayılarımız da öğretmen sayımızdaki artışa benzer şekilde önemli artışlar göstermiştir. Uluslararası çalışmaların sonuçları da eğitim sistemimizin kalite artışını doğrulamaktadır. Bu olumlu gelişmeleri daha da artıracağız."
Eğitim performansında önemli iyileşmeler görüldüğünün altını çizen Özer, OECD tarafından 3 yıl ara ile yapılan PISA araştırmasında Türkiye'nin öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmasına rağmen Türkçe, Fen ve Matematik Okuryazarlığı alanlarında puanlarını en fazla artıran birinci ülke olduğunu, TIMSS araştırmasında ise 1999 yılından itibaren en yüksek başarının yakalandığını aktardı.
"ÖNCELİKLERİMİZDEN BİR TANESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASI"
Bu tür olumlu gelişmeleri daha da artıracaklarını ifade eden Özer, "Şu anda MEB olarak ana odağımız eğitim sistemimizin kalitesini ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmaktır. Eğitimde fırsat eşitliğinin artması okul öncesi eğitime erişimle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda özellikle sosyoekonomik seviye olarak dezavantajlı ailelerimizin çocuklarının okul öncesi eğitime ücretsiz erişimleri çok daha kritik öneme sahiptir. Bu nedenle bu dönemde önceliklerimizden bir tanesi okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması olacak." şeklinde konuştu.
Yapılan iyileştirmeleri artırmak adına yeni bir adım daha attıklarını kaydeden Özer, sözlerini şöyle tamamladı:
''Okul öncesi eğitime katılan öğrenci sayımızı yaklaşık 320 binden 1 milyon 630 bine çıkartarak bu kademede okullaşma oranını yüzde 71 seviyesine ulaştırdık. Okul öncesi eğitimi daha da yaygınlaştırmak ve niteliğini artırmak adına İstanbul'a Hanımefendi'nin (Emine Erdoğan) destekleriyle 100 yeni anaokulu daha kazandıracağız. İstanbul'un ölçeği düşünüldüğünde bu atılan adımın okul öncesi eğitime erişimin artırılması açısından ne kadar önemli bir katkı sağlayacağı açıktır."
Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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