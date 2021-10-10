Pedagojik formasyon 2021-2022 başvuruları başladı mı? Formasyon dersleri belli mi, açıklandı mı? Ücreti ise...
Pedagojik formasyon 2021-2022 başvuruları başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren pedagojik formasyonun yeniden başlayacağı geçtiğimiz haftalarda kamuoyuyla paylaşıldı. Formasyon imkanından yararlanmak isteyenler süreci yakından takip ediyor. İşte, Pedagojik formasyon 2021-2022 başvuruları başladı mı? Formasyon dersleri belli mi, açıklandı mı? Ücreti ise...
Pedagojik formasyon 2021-2022 başvuruları başladı mı? Formasyon dersleri belli mi, açıklandı mı? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Pedagojik formasyon ile ilgili gelişmeler binlerce lisans mezunu tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası programı ile sağlanan pedagojik formasyon belgesi, 2020 yılında Talim ve Terbiye Kurulu'nun kararıyla kaldırılmıştı. İşte, Pedagojik formasyon 2021-2022 başvuruları başladı mı? Formasyon dersleri belli mi, açıklandı mı?
2021 2022 PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Pedagojik formasyon 2021 2022 başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Pedagojik formasyon ile ilgili gelişme olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
YÖK Başkanı Erol Özvar, geçtiğimiz günlerde pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin yeni duyuru yayımlandı. Duyuruda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'nın usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağı, önümüzdeki günlerde ayrıntılı açıklama yapılacağı bilgisi yer aldı.
YÖK DUYURUSU
"Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitimde İş Birliği Protokolü" güncellenmekte olup, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı", ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır.
Önümüzdeki günlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır."
MEB PEDAGOJİK FORMASYON AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğiyle açılan veya açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvurabileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal ederek, MEB ve YÖK iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarıyla tamamlama koşulu getirdiği hatırlatıldı.
Ancak kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hiçbir yüksek öğretim kurumunda, öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programının açılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Talim ve Terbiye Kurulu, oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı 'Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri' şekilde genişletti."
PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?
Pedagojik formasyon, üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimin ardından, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için uygulanır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.
Pedagojik formasyon eğitimi YÖK tarafından yetkilendirilen belirli üniversitelerden alınmaktadır. Bu eğitim için belirlenen bir miktarda ücret ödenmesi gerekir. Bu ücret üniversiteler arasında farklılık gösterebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pedagojik formasyon 2021-2022 başvuruları başladı mı? Formasyon dersleri belli mi, açıklandı mı? Ücreti ise...
- Sorumlusunun yüzü kara olacak! Kardeşlerim 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Olayın peşinden gidiyor...
- Büyük umutlarla başladı, fişi çekildi! O dizi içinde final kararı! Baht Oyunu ve Kazara Aşk'tan sonra...
- Sadakatsiz 34. bölüm fragmanı yayınlandı! Dengeler baştan sona değişiyor! Derin artık onu tanıyor...
- Squid Game 2. Sezon gelecek mi, ne zaman çıkacak? Squid Game 2. Sezon ne zaman gelecek?
- Maaşlarda artış yaşanacak! Onaylandığı an cepler bayram edecek! Öğretmen, polis, hemşire...
- Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? O Ses Türkiye Hadise neden yok, geri dönecek mi?
- BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de gelecek hafta salı hangi ürünler indirimli olacak?
- Asgari ücret desteği sağlanıyor! Birçok kişi bunun farkında dahi değil! Sınır olarak 294 TL...
- 29 Ekim tatili kaç gün olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Okullar tatil olacak mı?
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? POMEM mülakat sonuçları bu ay açıklanacak mı 2021?
- Ve son dakika belli oldu! SSK, Bağ-kur'lu herkesi kapsıyor! İşte başvuru şartları...