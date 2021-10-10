KYK burs başvurusu ne zaman 2021? KYK burs başvuru dönemi başladı mı?

Bir öğrencinin 4 yıl tamamladıktan sonra mezun olmadığı durumlarda, okulu 5 veya 6.yıla uzasa da 4. yıl sonunda bursu kesilmektedir. Yani bir öğrencinin alacağı burs süresi okulun normal süresi ile ilişkilidir. Bir tıp öğrencisi en fazla 60 ay burs alırken 4 yıllık okuyan bir mühendislik öğrencisi 48 ay almaktadır.

Eylül 2018'de KYK burs yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre not ortalaması 4'lük sistemde 2.00'nin altında olan öğrencilerin bursu kesilir.

Almakta olduğunuz bursun devam edebilmesi için not ortalamanızın ekim ayındaki YÖKSİS kayıtlarında 2.00 ve üzeri olması gerekmektedir. Bursun kesilmesinde yıl sonu ortalaması dikkate alınmaktadır.

Not ortalaması 100'lük sistemde 53.33'ün altında olan öğrencilerin bursu kesilir.