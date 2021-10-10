KYK burs başvurusu ne zaman 2021? KYK burs başvuru dönemi başladı mı?
2021 KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs başvuru dönemi merakla bekleniyor! Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen geri ödemesiz burs ödemeleri için her yıl başvuru alınıyor. Alınacak başvurular arasında, burs almaya uygun görülen kişiler ödeme alabilecek. Burs çıkmayan öğrenciler ise geri ödemeli kredi alabilecek. Peki; 2021 KYK burs başvurusu ne zaman? İşte detaylar!
2021 KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs başvuru 2021 yılında merak edilen konulardan birisi oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen burs ödemelerini almak için E-Devlet üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi bu yıl başlayacak kredi başvuruları hakkında araştırma yapıyor. Peki; 2021 KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak?
KYK BURS BAŞVURUSU 2021!
KYK burs başvuru dönemi henüz başlamadı. KYK burs başvurusu başladığı takdirde ahaber.com.tr sayfasından öğrenebileceksiniz.
KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLER?
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
Bir öğrencinin vefat etmesi neticesinde aylık düzenli olarak aldığı KYK bursu varislerine veya ailesine kalmayacak olup vefat ettiği ay itibariyle öğrencilikle ilişiği kesildiği gibi bursu da kesilmektedir.
Bir öğrencinin 4 yıl tamamladıktan sonra mezun olmadığı durumlarda, okulu 5 veya 6.yıla uzasa da 4. yıl sonunda bursu kesilmektedir. Yani bir öğrencinin alacağı burs süresi okulun normal süresi ile ilişkilidir. Bir tıp öğrencisi en fazla 60 ay burs alırken 4 yıllık okuyan bir mühendislik öğrencisi 48 ay almaktadır.
Eylül 2018'de KYK burs yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre not ortalaması 4'lük sistemde 2.00'nin altında olan öğrencilerin bursu kesilir.
Almakta olduğunuz bursun devam edebilmesi için not ortalamanızın ekim ayındaki YÖKSİS kayıtlarında 2.00 ve üzeri olması gerekmektedir. Bursun kesilmesinde yıl sonu ortalaması dikkate alınmaktadır.
Not ortalaması 100'lük sistemde 53.33'ün altında olan öğrencilerin bursu kesilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Günlük 108 lira harçlıkla iş öğrenin! 3-6-9 ay eğitimle para kazanarak meslek sahibi olabilirsiniz!
- KYK burs başvurusu ne zaman 2021? KYK burs başvuru dönemi başladı mı?
- Bayram havası estiren 1.100 TL ödeme! E-Devlet’ten başvurana veriliyor! Geri ödeme şartı yok!
- E-Devlet isim değiştirme nasıl yapılır? İnternetten kimler isim değişikliği yapabilir?
- Formula 1 şifresiz mi şifreli mi? 2021 Türkiye GP Formula 1 F1 hangi kanalda?
- Formula 1 puan durumu güncel! 2021 Formula 1 Türkiye kim kazandı?
- S Sport şifresiz izleme yolları! 2021 S Sport frekans! S Sport şifresiz mi yayınlanıyor?
- Formula 1 canlı izleme yolları 2021! Türkiye GP Formula 1 F1 şifresiz canlı izleme ekranı!
- Gelir belgesi şartı yok! PTT’den 50-60-70-80 bin TL kredi! SMS’le başvuru yetiyor!
- Ekim ayı evde bakım parası yattı mı? 10 Ekim evde bakım maaşı parası yatan iller hangileri?
- Fury Wilder maçı izleme yolları nelerdir? Tyson Fury Deontay Wilder maçı tekrarı var mı?
- Tyson Fury Deontay Wilder 3. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tyson Fury Deontay Wilder maçı canlı yayın nasıl, nereden izlenir?