Okul ara tatil ne zaman? 2021-2022 Kasım ara tatili kaç gün yapılacak? MEB’den tatil açıklaması

"Yine merkez, Bandırma, Burhaniye ve Edremit'te, her birinde bir tane olmak üzere, 4 özel eğitim anaokulu yapacağız. Aynı zamanda bu 4 yere anaokulu da yapacağız. Yani hem anaokulu olacak hem de özel eğitim anaokulu olacak. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesi eğitime erişimi artırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla anaokullarını mümkün olduğu kadar şehirlerin farklı bölgelerine kurarak vatandaşların çocuklarını özel eğitim öğrencisiyse özel eğitim anaokuluna değilse normal anaokuluna göndermeleriyle ilgili imkanlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Balıkesir'e 8 özel eğitim anaokulu ve normal anaokulu yapmış olacağız."

Bakan Özer, Ayvalık'ta uzun süreden beri restore edilmeyi bekleyen tarihi kız meslek lisesi binasının da yatırım planına alındığını, restorasyonun hızlı bir şekilde tamamlanmasının ardından binanın Bilim Sanat Merkezi olarak dizayn edilerek öğrencilerin ve öğretmenlerin kütüphane, çalışma ve proje geliştirebileceği bir mekana dönüştürüleceğini anlattı.