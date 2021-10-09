Okul ara tatil ne zaman? 2021-2022 Kasım ara tatili kaç gün yapılacak? MEB'den tatil açıklaması
Okullarda ara tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul ve liselerde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yüz yüze olarak devam ediyor. Ekim ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler ara tatil dönemine çevrildi. Ara tatillerin hangi günler yapılacağını merak eden öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, okul ara tatil ne zaman? 2021-2022 Kasım ara tatili kaç gün yapılacak? İşte MEB açıklamaları...
Okul ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 202-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin tatil günleri açıklandı. Yaklaşık 1,5 yıldır pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler, yeni dönem eğitimlerini yüz yüze olarak alıyor. Şimdi ise gözler tatil takvimine çevrildi. Peki, okul ara tatil ne zaman? 2021-2022 Kasım ara tatili kaç gün yapılacak? İşte haberin detayları...
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Ara tatil 1 hafta yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
BAKAN ÖZER: OKUL ÖNCESİ EĞİTİME ERİŞİMİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, okul öncesi eğitime erişimi artırmaya çalışıyoruz. Anaokullarını mümkün olduğu kadar şehirlerin farklı bölgelerine kurarak vatandaşların çocuklarını özel eğitim öğrencisiyse özel eğitim anaokuluna, değilse normal anaokuluna göndermeleriyle ilgili imkanlarımızı artırmaya çalışıyoruz." dedi.
Özer, Balıkesir Valiliği Necatibey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Balıkesir İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda kentteki eğitim yatırımlarını değerlendirdiklerini söyledi. Balıkesir'de bu yıl yaklaşık 235 milyon liralık yatırımın devam ettiğini belirten Özer, "Bunlar, yeni okul yapımları, güçlendirme ve yık-yap kapsamındaki yatırımlar. Değerlendirme toplantısında, acil ihtiyaçlarla ilgili, bu 235 milyonluk yatırıma ilave olarak yeni yatırımlar yapma kararı aldık." diye konuştu.
Merkez Altıeylül ilçesinde, bir özel eğitim kampüsü yapacaklarına dikkati çeken Özer, şöyle devam etti:
"Bu kampüsün içinde özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu, 1, 2 ve 3. kademe olacak, özel eğitim meslek okulu olacak. Aynı zamanda özel eğitim öğrencilerini bekleyen velilerin nitelikli zaman geçirmelerine fırsat verecek, Halk Eğitimden kurs alabilmelerine imkan verecek mekanların olduğu çok donanımlı bir kampüs olacak. İnşallah, yatırım kararını hızlı bir şekilde uygulamaya geçip en kısa süre içinde bunu Altıeylül ilçesine kazandıracağız. Balıkesir'de özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı 3 bilim sanat merkezi var. Merkezde bir taneye daha ihtiyaç var, bir de Edremit'te ihtiyaç var. Dolayısıyla 2 tane daha yeni bilim sanat merkezi kuracağız. Balıkesir'deki bilim sanat merkezini 3'ten 5'e çıkartmış olacağız."
"OKUL ÖNCESİ EĞİTİME ERİŞİMİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Özer, merkezdeki Balıkesir Fen Lisesi'nin yeri ve binasıyla ilgili sıkıntıları da toplantıda konuştuklarını vurgulayarak "O binanın elden geçirilmesi gerekiyor. Ulaşımla da ilgili sıkıntılar var. Dolayısıyla Balıkesir'in merkezine yeni bir fen lisesi binası yapacağız. O fen lisemizi artık merkeze taşıyacağız. Altıeylül ilçemizde yeni bir fen lisesi daha yapacağız. Balıkesir'deki fen lisesi sayısını, 2'ye çıkarmış olacağız. Altıeylül ilçesindeki fen lisesi için yeni bina yapmayacağız, sadece fen lisesi açılmasına izin vereceğiz." ifadesini kullandı.
Altıeylül ilçesine bir rehberlik araştırma merkezi kurulacağını aktaran Özer, şöyle konuştu:
"Yine merkez, Bandırma, Burhaniye ve Edremit'te, her birinde bir tane olmak üzere, 4 özel eğitim anaokulu yapacağız. Aynı zamanda bu 4 yere anaokulu da yapacağız. Yani hem anaokulu olacak hem de özel eğitim anaokulu olacak. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesi eğitime erişimi artırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla anaokullarını mümkün olduğu kadar şehirlerin farklı bölgelerine kurarak vatandaşların çocuklarını özel eğitim öğrencisiyse özel eğitim anaokuluna değilse normal anaokuluna göndermeleriyle ilgili imkanlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Balıkesir'e 8 özel eğitim anaokulu ve normal anaokulu yapmış olacağız."
Bakan Özer, Ayvalık'ta uzun süreden beri restore edilmeyi bekleyen tarihi kız meslek lisesi binasının da yatırım planına alındığını, restorasyonun hızlı bir şekilde tamamlanmasının ardından binanın Bilim Sanat Merkezi olarak dizayn edilerek öğrencilerin ve öğretmenlerin kütüphane, çalışma ve proje geliştirebileceği bir mekana dönüştürüleceğini anlattı.
"SAYDIĞIM HER YATIRIM, CİDDİ MALİYETLERİ OLAN YATIRIMLAR"
Altıeylül ilçesine 24 derslikli bir ilkokul yapılacağı bilgisini veren Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bandırma ilçemize 24 derslikli ilkokulu, yatırım bütçesine dahil etmiş olacağız. Daha önce yıkılan ama henüz yatırım programına alınmayan, Ayvalık Sakarya Ortaokulu, Bigadiç Çağış İlkokulu, Burhaniye Pelitköy Halit Selçuk Ortaokulu, Edremit Ortaoba Eşref Kaya İlkokulu, Gönen Ticaret Odası Endüstri Meslek Lisesi, Havran Mehmet Çalışır Anadolu İmamhatip Lisesi, Manyas Salur Çok Programlı Lisesi Atölyesi, Manyas Akçaova Ortaokulu, Sındırgı Kurtuluş İlkokulu, Susurluk Şerafettin Tunalı İlk ve Ortaokulu'nu da yatırım programına alıyoruz. Saydığım her yatırım, ciddi maliyetleri olan yatırımlar. Bugün Balıkesir ziyaretimiz, çok verimli geçti."
Bundan sonra Balıkesir'de eğitimle ilgili fiziki eksikliklerin yerine eğitimin kalitesini artırabilmek için konuşmalar yapılacağına değinen Özer, "Sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki akranlarıyla Balıkesir'deki çocukların yarışmasını, rekabet etmesini nasıl sağlayabiliriz, onlara bakacağız." dedi.
Özer, kentte eğitime gönüllü bir ekip olduğunu belirterek eğitime destek veren bu ekibe teşekkür etti.
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