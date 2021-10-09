DGS ek tercihleri ne zaman? DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için ek tercihler alınacak. İşte, DGS ek tercihleri ne zaman? DGS ek tercih tarihleri...

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.