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ÖSYM YKS açıklaması...140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2021
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ÖSYM YKS açıklaması...140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih tarihi açıklandı mı?

140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan YKS ek tercih açıklamasında ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen adayların üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanların belirleneceği bildirildi. İşte, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih tarihi açıklandı mı?

140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan YKS ek tercih açıklamasında ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen adayların üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanların belirleneceği bildirildi.

2021 YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından YKS 2. ek yerleştirme ile ilgili açıklamada bulundu. Aygün paylaşımında "2021-YKS sonucuna göre TYT sınav puanı [140,150) aralığında olan adaylar ile AYT/YDT sınav puanı [170,180) aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılmıştır.

Ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen adayların üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanlar belirlenecek ve İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

İkinci Ek Yerleştirme için merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı [140,150) aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı [170,180) aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler." dedi.

2021 YKS 2. ek yerleştirmeye ilişkin net bir tarih henüz duyurulmadı.

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 140 puan alanların tercih sürecine ilişkin daha öncesinde "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz." demişti.

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