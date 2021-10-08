ÖSYM YKS açıklaması...140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih tarihi açıklandı mı?

140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan YKS ek tercih açıklamasında ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen adayların üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanların belirleneceği bildirildi.

2021 YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından YKS 2. ek yerleştirme ile ilgili açıklamada bulundu. Aygün paylaşımında "2021-YKS sonucuna göre TYT sınav puanı [140,150) aralığında olan adaylar ile AYT/YDT sınav puanı [170,180) aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılmıştır.