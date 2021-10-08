MEB yanıt verdi! Kasım ara tatil ayın kaçında? 2021 okullar ne zaman kapanacak?

BI YIL SINIFTA KALMA VAR MI?

6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitime katılım zorunlu tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı, sadece mazereti olan öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmesi kararını aldı. Okullarda tam zamanlı eğitim verildiğinden ölçme ve değerlendirme işlemleri yani sınavlar okul ortamında gerçekleştirilmeye başlandı. MEB yönetmeliğine göre İlkokullarda (1,2,3,4. sınıf) sınıfta kalma olmuyor.

Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıflarda yüz yüze yapılan sınavların ardından yıl sonu ortalaması 45'ten az olan öğrenciler sınıf tekrarına kalabilecek. Bu kararı okulların Şube Öğretmenler Kurulu alacak. Lise 9,10,11 ve 12. sınıflarda ise yıl sonu not ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten zayıfı bulunanlar sınıf tekrarına bırakılacak.