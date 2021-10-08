MEB yanıt verdi! Kasım ara tatil ayın kaçında? 2021 okullar ne zaman kapanacak?
Kasım ara tatil ayın kaçında? 2021 okullar ne zaman kapanacak? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci Kasım ayında ara tatilde 1 hafta dinlenme imkanı yakalayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uygulamayla yılda iki kez öğrencilere bir hafta tatil veriliyor. Bu tatilin tadını çıkarmak isteyen öğrenciler ve ebeveynler, Kasım ara tatil ayın kaçında sorusuna cevap arıyor. Peki; 2021 okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar!
Kasım ara tatil ayın kaçında? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre; Kasım ve Nisan aylarında öğrencilere birer haftalık tatil imkanı veriliyor. Tatil planı yapan öğrenciler ve ebeveynler, okulların ne zaman kapanacağını sorguluyor. Kasım ara tatil ayın kaçında sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KASIM ARA TATİL AYIN KAÇINDA?
MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Ders zili 6 Eylül'de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.
Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.
İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.
Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak. Yani 17 Haziran 2022'de okullar kapanacak.
YARIYIL TATİLİ NASIL OLACAK?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek
BI YIL SINIFTA KALMA VAR MI?
6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitime katılım zorunlu tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı, sadece mazereti olan öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmesi kararını aldı. Okullarda tam zamanlı eğitim verildiğinden ölçme ve değerlendirme işlemleri yani sınavlar okul ortamında gerçekleştirilmeye başlandı. MEB yönetmeliğine göre İlkokullarda (1,2,3,4. sınıf) sınıfta kalma olmuyor.
Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıflarda yüz yüze yapılan sınavların ardından yıl sonu ortalaması 45'ten az olan öğrenciler sınıf tekrarına kalabilecek. Bu kararı okulların Şube Öğretmenler Kurulu alacak. Lise 9,10,11 ve 12. sınıflarda ise yıl sonu not ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten zayıfı bulunanlar sınıf tekrarına bırakılacak.
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- MEB yanıt verdi! Kasım ara tatil ayın kaçında? 2021 okullar ne zaman kapanacak?
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