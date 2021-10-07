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140 puanla tercih başladı mı? 140 puanla üniversite tercihi ne zaman yapılacak?

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Giriş Tarihi: 07.10.2021
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140 puanla tercih başladı mı? 140 puanla üniversite tercihi ne zaman yapılacak?

140 puanla tercih başladı mı? 140 puanla üniversite tercihi ne zaman yapılacak? Üniversiteye giriş yapmak isteyen binlerce aday ek tercih dönemlerinden faydalanmak istiyor. Üniversite adayları 140 puanla tercih başladı mı sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. ÖSYM’den yapılan duyuruya göre; 2021-YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları adayların sonuç belgesine yansıtıldı. Peki; 140 puanla tercih ne zaman yapılacak?

140 puanla tercih başladı mı? 140 puanla üniversite tercihi ne zaman yapılacak? ÖSYM'den yapılan duyuruyla adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları sonuç belgelerine yansıtılmıştı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte 140 puanla tercihin ne zaman başlayacağı yoğun şekilde araştırılıyor. İkinci ek yerleştirme dönemiyle adaylara bir tercih şansı daha verilecek. İşte; 140 puanla tercih ne zaman yapılacak sorusunun cevabı!

140 PUANLA TERCİH BAŞLADI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter sayfasında YKS ek tercih için paylaşımlarda bulundu. Aygün'ün açıklamaları şu şekilde;

"Değerli YKS adaylarımız,

2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz.
Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz

Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim.

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.

İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

2. TERCİH NASIL YAPILACAK?

YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

– AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır.

– 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından "TYT puanı asgari 140"; "AYT/YTD puanı asgari 170" olan adaylar da yararlanabilecektir.

*Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. "Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak" TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verilmiştir.

*Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecindeTYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar "önlisans programlarında", AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar "lisans programlarında" boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir.

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