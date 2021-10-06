ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? ALES/3 başvuru kılavuzu 2021! ALES başvurusu nasıl yapılır? YÜkske lisans hedefleyen veya akademik kariyer yapmayı düşünen kişiler ALES sınavlarına giriş yapıyor. 5 yıl boyunca geçerli olan sınavlarda adaylara toplam 150 soru sorulacak. 6 Ekim itibariyle başlayan ALES başvuruları 14 Ekim'de sona erecek. ÖSYM tarafından ALES/3 başvuru kılavuzu yayınlandı. Peki; ALES/3 başvuru ücreti ne kadar?