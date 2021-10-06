ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? ALES/3 başvuru kılavuzu 2021! ALES başvurusu nasıl yapılır?
ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? 2021 ALES/3 başvuru işlemleri başlıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavları yıl içerisinde farklı dönemlerde yapılıyor. Akademik kariyer veya yüksek lisans hedefleyen adaylar bu sınavlara hazırlıklarını sürdürürken ÖSYM’den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamaya göre, ALES/3 başvuru kılavuzu yayınlandı. Peki; 2021 ALES başvuru ücreti ne kadar? Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Toplam 150 dakika sürecek sınav sonuçları 5 yıl boyunca geçerli olacak.
ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? ALES/3 başvuru kılavuzu 2021! ALES başvurusu nasıl yapılır? YÜkske lisans hedefleyen veya akademik kariyer yapmayı düşünen kişiler ALES sınavlarına giriş yapıyor. 5 yıl boyunca geçerli olan sınavlarda adaylara toplam 150 soru sorulacak. 6 Ekim itibariyle başlayan ALES başvuruları 14 Ekim'de sona erecek. ÖSYM tarafından ALES/3 başvuru kılavuzu yayınlandı. Peki; ALES/3 başvuru ücreti ne kadar?
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sınav ücreti 145 TL olarak belirlendi.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, adaylar bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar sınava başvurabilecek.
Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
Adaylar, ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden yayınlandığı andan itibaren ulaşabilecek.
ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI!
1.2. Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
1.3. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
1.4. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek'te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek'te sınav Türkiye saati ile 10.15'te başlayacaktır.
1.5. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
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