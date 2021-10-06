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2021-ALES/3 Sınavı 21 Kasım'da yapılacak

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 06.10.2021
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2021-ALES/3 Sınavı 21 Kasım’da yapılacak

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021'de yapılacak. Sınava girecekler bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar başvurabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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