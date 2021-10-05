05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Öğrencilere 570 TL yardım! KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?

Öğrencilere 570 TL yardım! KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2021
ABONE OL
Öğrencilere 570 TL yardım! KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?

KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler yerleşme işlemlerini tamamlıyor. KYK bünyesinde bulunan yurtlarda barınma hakkı kazanan adaylar yemek parası için başvuru sürecini yakından takip ediyor. İşte, KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?

KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde bulunan yurtlara yerleşme hakkı kazanan öğrenciler yemek parası için başvuru gerekip gerekmediğini merak ediyor. İşte, KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?

KYK YURDU 570 TL BESLENME YARDIMI NASIL ALINIR?

KYK beslenme yardımı KYK yurdunda kalan her öğrenciye veriliyor. KYK belenme yardımı ile öğrenciler yemekhanelerden yemeklerini ücretsiz şekilde yiyebiliyor. KYK yurtları hem güvenli hem de ekonomik olması bakımından öğrencilerin ilk tercih ettiği yurtların başında geliyor.

KYK 570 TL beslenme yardımı ile KYK yurdunda kalan öğrencilere kahvaltı ve akşam yemeği için günlük yemek yardımı yapılıyor. Beslenme yardımı her yıl değişkenlik gösteriyor. Her yıl artan beslenme ve yemek yardımı geçen sene 480 TL civarındaydı.

KYK yurtlarında kalanlar beslenme yardımı ile yemeklerini ücretsiz olarak alabilirler. KYK beslenme yardımı yetmediği noktalarda öğrenciler kendi ceplerinden ücret ödeyerek istediği yemeği yiyebiliyor.

KYK YEMEK YARDIMI 2020-2021

KYK yemek yardımı 2020-2021 yılında aşağıdaki gibiydi...

Kahvaltı için (günlük) 5,00 TL

Akşam yemeği için (günlük) 11,00 TL

Toplam günlük yemek yardımı 16,00 TL

Toplam aylık yemek yardımı 480 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA