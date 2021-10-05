Öğrencilere 570 TL yardım! KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?

KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde bulunan yurtlara yerleşme hakkı kazanan öğrenciler yemek parası için başvuru gerekip gerekmediğini merak ediyor. İşte, KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?

KYK YURDU 570 TL BESLENME YARDIMI NASIL ALINIR?

KYK beslenme yardımı KYK yurdunda kalan her öğrenciye veriliyor. KYK belenme yardımı ile öğrenciler yemekhanelerden yemeklerini ücretsiz şekilde yiyebiliyor. KYK yurtları hem güvenli hem de ekonomik olması bakımından öğrencilerin ilk tercih ettiği yurtların başında geliyor.