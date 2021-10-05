KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2021-2022 KYK burs ücreti ne kadar oldu? Kimler burs alabilecek?
KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2021-2022 döneminde üniversite okuyacak öğrenciler KYK burs başvurusu işlemlerini tamamlamak istiyor. Geri ödemesiz bir şekilde alınan bursları alabilmek için başvuru yapmanız gerekiyor. Duyurulan tarihlerde başvuru işlemlerinizi E-Devlet üzerinden yapabileceksiniz. Tek başvuru yapmak yeterli olacak. Peki; 2021-2022 KYK burs ücreti ne kadar oldu? KYK burs ücretlerinde her yıl artış yaşandığı biliniyor. KYK bursu için merak edilen bilgiler haberimizde!
KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2021-2022 KYK burs başvurusu için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi, KYK tarafından verilen burs ve kredi ücretlerinden faydalanabiliyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere geri ödemesiz burs verilirken, diğer öğrenciler de geri ödemeli kredi alabiliyor. Peki; 2021 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2021-2022 KYK burs ücreti ne kadar oldu? İşte burs başvuruları için bilinmesi gerekenler…
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YURT-KUR'un resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak başvurular için çok kısa bir süre kaldığı düşünülüyor. Tahminlere göre; YKS ek tercih kayıt işlemleri bittikten sonra 7-8 Ekim veya bir sonraki hafta burs başvurularının alınacağı hesaplanıyor.
KYK BURS BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT!
Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.
2021-2022 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor.
Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması ve bu miktarın 750 TL'ye çıkartılması bekleniyor.
KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.
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- KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2021-2022 KYK burs ücreti ne kadar oldu? Kimler burs alabilecek?
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