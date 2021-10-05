2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu için dikkat çeken tarih! Milyonlarca öğrenci heyecanla bekliyor!

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burs ve kredi için araştırmalar sürüyor. Yurt yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından gözler burs başvurularına çevrildi. Burs ya da kredi almak isteyen öğrenciler başvuruların başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları için henüz resmi bir açıklama gelmedi. YKS ve DGS'de kayıt sürecinin tamamen sona ermesinin ardından burs ve kredi başvuru tarihinin açıklanması bekleniyor. KYK tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.