05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri AÖL son dakika: AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL ders seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2021?

AÖL son dakika: AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL ders seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2021?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2021
ABONE OL
AÖL son dakika: AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL ders seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2021?

AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 yılı kayıt dönemi son dakika açıklamasına göre uzatıldı. Henüz kayıtlarını yenilemeyen adaylar MEB tarafından belirlenen son takvimi merak ediyor. İşte, AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL ders seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2021?

AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL ders seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılı için AÖL kayıt döneminin uzatıldığı açıklandı. Kayıt dönemini tamamlamayan adaylar ise başvuru sürecini yakından takip ediyor. İşte, AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek?

AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 15 ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı. İşte kurum tarafından yapılan açıklamanın tamamı:

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 1 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması İlgi Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA