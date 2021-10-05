AÖL son dakika: AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL ders seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2021?

AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL ders seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılı için AÖL kayıt döneminin uzatıldığı açıklandı. Kayıt dönemini tamamlamayan adaylar ise başvuru sürecini yakından takip ediyor. İşte, AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek?

AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 15 ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı. İşte kurum tarafından yapılan açıklamanın tamamı: