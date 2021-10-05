5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları sözleri! Öğretmenler için en güzel sözler mesajlar!
Dünya Öğretmenler Günü mesajları 5 Ekim günü için sorgulanıyor. Dünya Öğretmenler Günü mesajları sözleri arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Öğretmenler için en güzel sözler mesajları sizler için derledik. Öğretmenlik mesleğini icra eden kişileri onurlandırmak için 1994 yılından beri her yıl 5 Ekim tarihinde kutlanan bu anlamlı günde, öğretmenlere sosyal medya üzerinden mesaj atılıyor. Haberimizden; 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.
Dünya Öğretmenler Günü mesajları 5 Ekim! Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. UNESCO tavsiyesiyle 1994'ten beri her yıl 5 Ekim'de kutlanan Dünya Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerle ilgili sosyal medya veya WhatsApp üzerinden mesajlar paylaşılıyor. Bu anlamlı günde öğretmenlere atabileceğiniz mesajları ve sözleri haberimizden bulabilirsiniz. İşte; 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları!
5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI!
İnsanlar geçmişteki çoğu şeyleri unuturlar ama gönüllerde taht kurmuş öğretmenleri asla unutamazlar el evlatlarımız için yaptıklarını. Canım öğretmenim sende benim hiçbir zaman unutamayacağım öğretmenimsin.
Gelecek nesillerimizin yetişmesinde büyük emekleri olan saygıdeğer öğretmenlerim sizi çok seviyoruz.
Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Öğretmen; duvardaki bomba deliğini güneş yapan bilge kişidir.. Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez..! Sizi çok seviyoruz öğretmenim.
Biz sizi sadece 24 Kasımda değil her zaman seviyoruz ve her zaman düşünüyoruz. Sizler geleceğe ışık tutan birer fener gibisiniz.
Bu dünyada iki kişinin hakkı ödenmez: birincisi ayaklarının altı öpülesi anaların hakkı ödenmez, ikincisi elleri öpülesi öğretmenlerin. Bizde sizin elerinizden öpüyoruz. Siz bizim canımınsın Öğretmenim.
Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. Sizde bizim için öylesiniz Öğretmenim.
Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Sende bizim evladımıza ışık saçtığın için teşekkür ederiz Öğretmenim.
Anne ve babamdan sonra en güvendiğim insana çocuğun öğretmenine şükranlarımı sunarım.
Siz bizim için hatıra defterimde temiz bir sayfa gibi kalacaksınız bizim aklımız da öğretmenim.
Öğretmenler kutup yıldızı gibidirler ne kadar uzakta olursa olsunlar her zaman yol göstermeye devam ederler.
Canım öğretmenim sizin hakkınız hiçbir zaman ödeyemeyiz. Size bizlere verdikleriniz için size ne kadar teşekkür etsek azdır. Teşekkür ederim öğretmenim.
Belki sizin istediğiniz gibi bir öğrenci olamadık ama güzel öğretmenim bizler için yaptığınız her şey için teşekkürler.
Yılmadan, durmadan azimle çalışan, öğrencisi için her şeyi göz alan değerli öğretmenim bizler için yaptığınız her şey için teşekkür ederiz.
Kalem tutmayı, kapıyı açmayı, okumayı, yazmayı, doğru olmayı, küçüğe sevgi, büyüğe saygı duymayı, bir karış vatan toprağı için ölmeyi, sen öğrettin bana. Teşekkürler öğretmenim.
Bazen insan çocuğunu başka bir kişiye emanet etmek istemiyor ama sonra o kişiyi tanıdıkça anlıyor ki gözleri arkada kalmadan çocuklarını bu kişiye emanet edebilir. İşte bu kişi bizim canımız öğretmenimiz.
Bizler için harcadığınız emeğe, sarf ettiğiniz çabaya, gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz öğretmenim.
Biz sizden sadece bilgiyi öğrenmedik, yaşamayı, yarına umutla bakmayı, çevremizi korumayı, insanları sevmeyi öğrendik. Kısacası biz sizden çok şey öğrendik öğretmenim. Bizleri öğrettikleriniz, yol göstericimiz olduğunuz için teşekkürler.
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