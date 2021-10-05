5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları sözleri! Öğretmenler için en güzel sözler mesajlar!

Biz sizi sadece 24 Kasımda değil her zaman seviyoruz ve her zaman düşünüyoruz. Sizler geleceğe ışık tutan birer fener gibisiniz.

Bu dünyada iki kişinin hakkı ödenmez: birincisi ayaklarının altı öpülesi anaların hakkı ödenmez, ikincisi elleri öpülesi öğretmenlerin. Bizde sizin elerinizden öpüyoruz. Siz bizim canımınsın Öğretmenim.

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. Sizde bizim için öylesiniz Öğretmenim.

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Sende bizim evladımıza ışık saçtığın için teşekkür ederiz Öğretmenim.