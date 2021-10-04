Son dakika: Okullarda PCR testi başlıyor: MEB 10 pilot il belirledi!
Son dakika haberine göre okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla, salgının seyrini görebilmek için bazı okullarda PCR testi taraması yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 10 pilot il belirledi. Test için veli onayı gerekecek. Peki PCR testleri nasıl alınacak? PCR testleri için burundan örnek alınacak mı? İşte detaylar...
Okullarda yüz yüze eğitimin sekteye uğramaması için bazı okullarda PCR testi taraması yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı okullarda PCR testi uygulamasının başladığını duyurdu. 10 pilot il belirlendi. Bu illerde velilerin onayı alınarak öğrencilere PCR testi uygulaması yapılacak.
PCR TESTLERİ NASIL ALINACAK?
PCR testi yapılacak okullar, Sağlık Bakanlığı tarafından vaka ve nüfus yoğunluğuna göre seçilecek.
Belirlenen okullara sağlık ekipleri gönderilecek. Öğrenci velisinden imzalı bir onay istenecek. Onay halinde öğrencilerden PCR testi alınacak.
"PCR TESTLERİ İÇİN BURUNDAN ÖRNEK ALINMAYACAK"
Peki tes ağızdan mı yoksa burundan mı alınacak. Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu soruya şöyle yanıt vermişti:
"Uygulamanın amacı günlük olarak okullarda salgının artışını tespit etmek. Bu da zaten pilot olarak seçilen okullarda olacak. Bu okullarda da veli iznine göre öğrenciler test edilecek. PCR testleri tükürükten alınacak örneklerle yapılacak. Yani burundan örnek alınmayacak. Pek çok Avrupa ülkesinde de tükürük testi yapılıyor. Öğrencilere herhangi bir zararı olmuyor."
BAKAN KOCA VELİ ONAYINA DİKKATİ ÇEKMİŞTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada, okullarda öğrencilere yapılacak olan PCR testine açıklık getirmişti:
"Öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onay formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır"
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