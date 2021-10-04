Milli Eğitim Bakanlığı’ndan son dakika PCR testi açıklaması! Sınavlarda kimlerden istenecek? 81 il müdürlüğüne yazı gönderildi

İKİ DOZ AŞI YA DA PCR TESTİ

Rehbere göre, tüm sınavlarda, HES uygulamasında aşı ve test sonucu bilgilerini paylaşan personelden iki doz aşı yaptıranlar ile sınav görevinden 48 saat önce PCR testi yaptırarak sonucu negatif olanlar görevlendirilebilecek.