04 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika PCR testi açıklaması! Sınavlarda kimlerden istenecek? 81 il müdürlüğüne yazı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika PCR testi açıklaması! Sınavlarda kimlerden istenecek? 81 il müdürlüğüne yazı gönderildi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan son dakika PCR testi açıklaması! Sınavlarda kimlerden istenecek? 81 il müdürlüğüne yazı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" uyarınca sınavlarda görev almak isteyenler için 81 il müdürlüğüne yazı gönderildi. MEB sınavlarında görev almak için hangi şartlar gerekiyor? Sınav görevlerinde PCR testi zorunlu mu? Sınavlarda iki doz aşı olmak yetiyor mu? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" uyarınca, sınavlarda görev almak isteyen ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında aşı ve test sonucu bilgilerini paylaşan personelden, iki doz aşı yaptıranlar ile sınav görevinden 48 saat önce PCR testi yaptırarak sonucu negatif olanların görevlendirilebileceğini bildirdi.

81 İL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLDİ

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okullarda alınması gereken tedbirlere ilişkin "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

İKİ DOZ AŞI YA DA PCR TESTİ

Rehbere göre, tüm sınavlarda, HES uygulamasında aşı ve test sonucu bilgilerini paylaşan personelden iki doz aşı yaptıranlar ile sınav görevinden 48 saat önce PCR testi yaptırarak sonucu negatif olanlar görevlendirilebilecek.

KİMLER SINAVLARDA GÖREV YAPABİLECEK?

Aşısız veya bir doz aşı yaptırmış ancak Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş olanlar, hastalık sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süre boyunca sınavlarda görev yapabilecek.

KİMLERDEN TEST İSTENECEK?

Ancak bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreyi tamamlayanların görev alabilmesi için tam doz aşılarını yaptırmaları veya sınav görevinden 48 saat önce yaptırdığı PCR testinin negatif olması gerekecek.

Bu hususlar dışında bulunan personelin görevlendirmesi yapılmayacak.

Okullarda PCR testi başlıyor

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA