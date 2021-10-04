Bursluluk parası ne zaman yatacak? Ekim ayı ilk bursluluk İOKBS parası hangi tarihte yatacak?
Bursluluk parası ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eğitim ödemelerini yapmakta zorlanan ailelere verilen İOKBS burs ödemeleri için sonuç açıklamarı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Burs almaya hak kazananlar ödemelerin hangi aylarda hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte, bursluluk parası ne zaman yatacak? Ekim ayı ilk bursluluk İOKBS parası hangi tarihte yatacak?
Bursluluk parası ne zaman yatacak? Ekim ayı ilk bursluluk İOKBS parası hangi tarihte yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitim ödemelerine destek amacıyla ödenen İOKBS burs ödemelerinin yatacağı tarih merak ediliyor. Başvuruları 8 Şubat 2021 tarihinde başlayan bursluluk sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İşte, Bursluluk parası ne zaman yatacak? Ekim ayı ilk bursluluk İOKBS parası hangi tarihte yatacak?
BURSLULUK SINAVINI KAZANANLAR NE YAPACAKLAR?
Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin işlemleri okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. Okul müdürlüklerinin yapacağı işlemler arasında; Sınavı kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgelerini çıkarmak ve ilgilileri bilgilendirme yer alıyor.
BURSLAR NE ZAMAN YATIRILIR?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
BURS NE KADAR?
Burs tutarı ile ilgili henüz net bir açıklama bulunmuyor.
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- Bursluluk parası ne zaman yatacak? Ekim ayı ilk bursluluk İOKBS parası hangi tarihte yatacak?
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