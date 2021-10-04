Bursluluk parası ne zaman yatacak? Ekim ayı ilk bursluluk İOKBS parası hangi tarihte yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitim ödemelerine destek amacıyla ödenen İOKBS burs ödemelerinin yatacağı tarih merak ediliyor. Başvuruları 8 Şubat 2021 tarihinde başlayan bursluluk sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İşte, Bursluluk parası ne zaman yatacak? Ekim ayı ilk bursluluk İOKBS parası hangi tarihte yatacak?

BURSLULUK SINAVINI KAZANANLAR NE YAPACAKLAR?

Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin işlemleri okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. Okul müdürlüklerinin yapacağı işlemler arasında; Sınavı kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgelerini çıkarmak ve ilgilileri bilgilendirme yer alıyor.