3.200 TL verilecek! İBB burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvurusu başladı mı? Milyonlarca üniversite öğrencisi binlerce lira burs alma hakkı kazanacak. İBB tarafından maddi durumu yetersiz olan üniversite öğrencilerine sağlanan burstan toplamda 30 bin öğrencinin faydalanacağı duyuruldu. Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması gerekiyor. Peki; İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvurusu başladı mı?