3.200 TL verilecek! İBB burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 İBB burs başvurusu nasıl yapılır?
İBB burs başvurusu başladı mı? Üniversite öğrencilerine 3.200 TL burs sağlanacak İBB burslarında başvuru dönemi başlıyor. Binlerce öğrenciye verilecek burslardan faydalanmak isteyenler İBB burs başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak ediyor. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Sevgili İstanbullumuz, 2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir." İşte; İBB burs başvurusu hakkında merak edilenler!
İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvurusu başladı mı? Milyonlarca üniversite öğrencisi binlerce lira burs alma hakkı kazanacak. İBB tarafından maddi durumu yetersiz olan üniversite öğrencilerine sağlanan burstan toplamda 30 bin öğrencinin faydalanacağı duyuruldu. Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması gerekiyor. Peki; İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvurusu başladı mı?
İBB BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Başvurular "gencuniversiteli.ibb.istanbul" sayfasından yapılacak. 5 Ekim – 22 Ekim tarihleri arasında başvurular alınacak.
İBB BURSU NE KADAR OLACAK?
Bu yıl öğrenci başına 3 bin 200 TL destek sağlanacak.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Adaylarda aranan başvuru şartları ise şu şekilde;
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?
Açık öğretimde okuyanlar, uzaktan öğretim görenler, ücretli değişim programında bulunanlar, 25 yaşından büyükler, öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapamayacak.
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