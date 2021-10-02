Okul ara tatili ne zaman? 2021-2022 Kasım tatili ayın kaçında yapılacak? Ara tatil kaç gün sürecek?

"Bu okullardan mezun olanların yükseköğretime giriş imkanı bulunmuyordu ve yükseköğretime devam edemiyorlardı. Temmuz ayında bir iyileştirme yapmış ve 2021 yılı itibarıyla özel eğitim meslek okulu diplomasına sahip olanların üniversiteye girişlerine imkan sağlamıştık. Bu konuda yeni bir adım attık ve yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı tarihinden önce 'özel eğitim mesleki eğitim merkezi öğrenim belgesi' ile 'özel eğitim meslek okulu diploması' bulunanlara da üniversiteye giriş imkanı sağladık."

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