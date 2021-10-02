Okul ara tatili ne zaman? 2021-2022 Kasım tatili ayın kaçında yapılacak? Ara tatil kaç gün sürecek?
Okullarda ara tatil ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim döneminde tatil günleri belli oldu. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler ara tatilin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler MEB takvimini araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenlri yazımızda ele aldık. Peki, okul ara tatili ne zaman? 2021-2022 Kasım tatili ayın kaçında yapılacak? Ara tatil kaç gün sürecek? İşte cevaplar...
Okul ara tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim döneminde yapılacak tatillerin tarihleri açıklandı. Sınav heyecanı yaşayan öğrenciler, sınav stresini atabilmek için fırsat olan tatil günlerini heyecanla bekliyor. Okullarda tatillerin hangi tarihlerde yapılacağı belli oldu. Peki, okul ara tatili ne zaman? 2021-2022 Kasım tatili ayın kaçında yapılacak? Ara tatil kaç gün sürecek? İşte haberin detayları...
2021-2022 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Ara tatil 1 hafta yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MEZUNLARINA DA ÜNİVERSİTE KAPISI ARALANDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim meslek okullarını bitirenlerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmesine imkan sağlayan düzenlemenin kapsamını genişleterek hem eski mezunların hem de özel eğitim mesleki eğitim merkezi mezunlarının üniversiteye erişiminin önünü açtı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2018 yılında yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinin ismi, "Özel Eğitim Meslek Okulu" olarak değiştirildiği anımsatıldı.
Açıklamada, son yıllarda mesleki eğitimde çok sayıda projeyi uygulayarak önemli bir dönüşümü hayata geçiren Bakanlığın, özel eğitim meslek okulu mezunlarının üniversite sınavına girmesine olanak sağlayan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Temmuz 2021'de yayımladığı kaydedildi.
MEB'in bu düzenlemenin kapsamını genişleterek Temmuz 2021'den önce özel eğitim meslek okulu diploması ile özel eğitim mesleki eğitim merkezi öğrenim belgesi bulunanlara da üniversitenin kapısını açtığı bildirildi.
Açıklamada, artık bu okulların mezunlarının da YKS'ye başvuruda bulunabileceği belirtildi.
"ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU DİPLOMASINA SAHİP OLANLARIN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞLERİNE İMKAN SAĞLADIK"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, bu bireylerin toplumsal yaşama tam katılımı yönünde olumlu katkılar sağlamak istediklerini belirtti.
Özer, 186 özel eğitim meslek okulunda hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan 13 bin 673 öğrenciye 18 meslek alanında eğitim verildiğini aktararak şunları kaydetti:
"Bu okullardan mezun olanların yükseköğretime giriş imkanı bulunmuyordu ve yükseköğretime devam edemiyorlardı. Temmuz ayında bir iyileştirme yapmış ve 2021 yılı itibarıyla özel eğitim meslek okulu diplomasına sahip olanların üniversiteye girişlerine imkan sağlamıştık. Bu konuda yeni bir adım attık ve yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı tarihinden önce 'özel eğitim mesleki eğitim merkezi öğrenim belgesi' ile 'özel eğitim meslek okulu diploması' bulunanlara da üniversiteye giriş imkanı sağladık."
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