KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2021 KYK burs başvurusu başladı mı?
KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2021 KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvurularının ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından sorgulanan konulardan birisi oldu. Milyonlarca üniversite öğrencisi Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen bursların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Başvuru dönemlerini kaçırmak istemeyen öğrenciler KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak sorusunun cevabını sorguluyor. İşte detaylar!
KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvurusu 2021 yılında üniversite öğrencilerinin en çok sorguladığı konulardan birisi oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından organize edilen burs ve kredi dağıtımına milyonlarca öğrenci başvuruyor. Öğrencilerin ihtiyaç durumlarına göre karşılıksız burs ödemesi verilirken, diğer öğrencilere de kredi çıkıyor. Peki; KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları!
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak.
2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
KİMLER KYK BURS ALABİLİR?
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz
KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;
Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
burstan yararlanamazlar.
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