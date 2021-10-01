Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman? 2021 KYK yurt ek başvuru takvimi açıklandı mı?
Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman? YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen öğrenciler yurt başvuru takvimini araştırmaya başladı. Önümüzdeki hafta üniversite kayıtlarını yapacak olan öğrenciler, şimdi de yurt başvurularının başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman? 2021 KYK yurt ek başvuru takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...
Ek tercihler yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? YKS ilk tercih sonuçlarına göre öğrencilerin KYK yurt yerleştirmeleri tamamlandı. Şimdi ise sıra YKS ikinci tercih sonucuna göre üniversiteye yerleşen öğrencilerin kayıt sürecinde. Ek yerleştirme ile yerleşen öğrenciler, heyecan içinde KYK yurt başvuru takvimini araştırıyor. Peki, ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman? 2021 KYK yurt ek başvuru takvimi açıklandı mı? İşte haberin detayları...
EK YTERCİHLE YERLEŞENLER İÇİN YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KYK'dan yapılan açıklamaya göre, "Yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak." denildi. Buna göre, YKS ve DGS'de tüm yerleştirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından yurt başvuru takviminin açıklanması bekleniyor. KYK tarafından ek yurt başvuru takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
ÖĞRENCİLER NASIL BAŞVURACAK?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için HES kodunun bulunması gerekiyor. HES kodu bulunmayan öğrenciler, e-Devlet'te yer alan HES kodu Üretme ve Listeleme hizmetini kullanarak veya Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu temin edebiliyor.
YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?
140 puan alanlar için gerçekleştirilecek YKS 2. ek tercih takvimi henüz belli olmadı. Kısa süre içerisinde tercih takviminin duyurulması bekleniyor. ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.
ÖSYM BAŞKANI NE DEMİŞTİ?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 140 puan alanlar için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?
* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Son gelişmeler...
- 3600 ek gösterge son durum: 1 Ekim'de Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
- Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman? 2021 KYK yurt ek başvuru takvimi açıklandı mı?
- 140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?
- YKS 2. ek tercih ne zaman? ÖSYM YKS üniversite 3. tercihler ne zaman başlayacak? 140-150 baraj puanı...
- YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? 2021 üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?
- Jandarma 5.000 uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 JGM sözleşmeli uzman erbaş kadro dağılımı ve şartlar...
- Meclis ne zaman açılacak? 1 Ekim Meclis gündeminde neler var? 2021 TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman?
- Cuma hutbesi 1 Ekim 2021! Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? Türkçe-Arapça tam metni...
- Marsilya Galatasaray maç özeti! UEFA Avrupa Ligi Marsilya GS özet, önemli anları!
- 2022 asgari ücret zammı için geri sayım! Yeni yılda ne kadar olacak? Milyonlar bu kararda…
- Marsilya GS maçı iptal mi? Marsilya Galatasaray maçı iptal oldu mu?