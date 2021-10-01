Ek tercihler yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? YKS ilk tercih sonuçlarına göre öğrencilerin KYK yurt yerleştirmeleri tamamlandı. Şimdi ise sıra YKS ikinci tercih sonucuna göre üniversiteye yerleşen öğrencilerin kayıt sürecinde. Ek yerleştirme ile yerleşen öğrenciler, heyecan içinde KYK yurt başvuru takvimini araştırıyor. Peki, ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman? 2021 KYK yurt ek başvuru takvimi açıklandı mı? İşte haberin detayları...

EK YTERCİHLE YERLEŞENLER İÇİN YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, "Yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak." denildi. Buna göre, YKS ve DGS'de tüm yerleştirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından yurt başvuru takviminin açıklanması bekleniyor. KYK tarafından ek yurt başvuru takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.