YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite programlarına öğrenci yerleştirmelerinde süreç devam ediyor. İkinci tercih döneminde yani birinci ek yerleştirme sürecinde tercih yapan öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. YKS 2. tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları ekim ayının ilk haftası yapılacak. Peki,YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS üniversite 2. yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

YKS EK TERCİHLER BU HAFTA AÇIKLANIR MI?

Ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları önümüzdeki hafta başlayacak. Buna göre, 2021 YKS ek tercih sonuçları bu hafta içerisinde açıklanacak. Ancak sonuçların hangi gün açıklanacağı henüz bilinmiyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ÖSYM tarafından sonuç açıklaması geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.