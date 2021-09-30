YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS üniversite 2. yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek yerleştirme sonuçları heyecanla bekleniyor. 150 puan ve üstü alanların gerçekleştirdiği ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ek yerleştirme sonucuna göre üniversite kayıtları önümüzdeki hafta başlayacak. Kayıt takviminin belli olmasının ardından sonuçlar için araştırmalar hız kazandı. Peki, YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS üniversite 2. yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite programlarına öğrenci yerleştirmelerinde süreç devam ediyor. İkinci tercih döneminde yani birinci ek yerleştirme sürecinde tercih yapan öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. YKS 2. tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları ekim ayının ilk haftası yapılacak. Peki,YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS üniversite 2. yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
YKS EK TERCİHLER BU HAFTA AÇIKLANIR MI?
Ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları önümüzdeki hafta başlayacak. Buna göre, 2021 YKS ek tercih sonuçları bu hafta içerisinde açıklanacak. Ancak sonuçların hangi gün açıklanacağı henüz bilinmiyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ÖSYM tarafından sonuç açıklaması geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.
EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
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