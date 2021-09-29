YKS 2. ek tercih takvimi: 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 üniversite 3. tercihler ne zaman başlıyor?
140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS'de 2. ek tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 140 baraj puanı alan öğrenciler ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Üniversitelerde akademik takvimin başlamasıyla birlikte öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, YKS 2. ek tercih takvimi belli oldu mu? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 üniversite 3. tercihler ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...
YKS 2. ek tercih ne zaman başlıyor? 2021 YKS sonuçlarına göre tercih süreci devam ediyor. İlk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler için birinci ek tercih başvuruları alındı. Şimdi ise gözler ikinci ek tercih dönemine çevrildi. İkinci ek tercih sürecinde 140-150 puan arası alanlar tercih yapabilecek. Bu süreç ile YKS'de toplam 3 tercih dönemi gerçekleştirilmiş olacak. Peki, YKS 2. ek tercih takvimi belli oldu mu? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 üniversite 3. tercihler ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...
YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?
140 puan alanlar için gerçekleştirilecek YKS 2. ek tercih takvimi henüz belli olmadı. Birinci ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci ek tercih takviminin duyurulması bekleniyor.
140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.
ÖSYM BAŞKANI NE DEMİŞTİ?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 140 puan alanlar için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?
* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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