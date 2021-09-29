YKS 2. ek tercih takvimi: 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 üniversite 3. tercihler ne zaman başlıyor?

YKS 2. ek tercih ne zaman başlıyor? 2021 YKS sonuçlarına göre tercih süreci devam ediyor. İlk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler için birinci ek tercih başvuruları alındı. Şimdi ise gözler ikinci ek tercih dönemine çevrildi. İkinci ek tercih sürecinde 140-150 puan arası alanlar tercih yapabilecek. Bu süreç ile YKS'de toplam 3 tercih dönemi gerçekleştirilmiş olacak. Peki, YKS 2. ek tercih takvimi belli oldu mu? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 üniversite 3. tercihler ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

140 puan alanlar için gerçekleştirilecek YKS 2. ek tercih takvimi henüz belli olmadı. Birinci ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci ek tercih takviminin duyurulması bekleniyor.

140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.