İlk ara tatil ne zaman? 2021-2022 MEB Kasım tatili ne zaman, kaç gün yapılacak? 15 gün yarıyıl tatili ne zaman?

Özer, bu projenin yaygınlaşması ve sahada büyük katılıma yol açarak önemli bir dönüşüme yol açması için gerekli olan tüm adımlarda AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına her türlü desteği vereceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den beri okul öncesinden özel eğitime, temel ve ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm alanlarında çok önemli yatırımların yapıldığına dikkati çekti.

Yatırımların, eğitim kalitesinin artmasına yansıdığını görmekten büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Özer, "Bu iyileştirmeler, kız çocuklarımızın okullaşma oranlarının artışında da çok açık bir şekilde görülmektedir. Kız çocuklarımızın 2002 yılında yüzde 45 olan ortaöğretimde okullaşma oranı, bugün yüzde 88'e, yükseköğretimde ise yüzde 14'ten yaklaşık üç kat artarak yüzde 46'ya çıkmıştır." dedi.