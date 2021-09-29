Gözler ÖSYM'de! YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı?
YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 2021 yılına ilişkin YKS ek tercih süreci sona erdi. Şimdi sıra sonuçlarda. 150 puan ve üstü alan öğrencilerin yaptığı ek tercihlerde gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler yerleştirildikleri üniversitelere kayıt yapacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı? İşte cevaplar...
Ek tercihler ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite yerleştirmelerinde süreç devam ediyor. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ile henüz tercih yapamayan öğrenciler için 20-23 Eylül tarihleri arasında ek tercih alındı. İkinci tercih olarak bilinen ek tercih için sıra sonuçlarda. Peki, YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı? İşte haberin detayları...
YKS EK TERCİHLER BU HAFTA AÇIKLANIR MI?
Ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları önümüzdeki hafta başlayacak. Buna göre, 2021 YKS ek tercih sonuçları bu hafta içerisinde açıklanacak. Ancak sonuçların hangi gün açıklanacağı henüz bilinmiyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ÖSYM tarafından sonuç açıklaması geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.
EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2021 açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?
- YKS 2. ek tercih takvimi: 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 üniversite 3. tercihler ne zaman başlıyor?
- PA duyurular: POMEM mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Gözler ÖSYM'de! YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı?
- Karşılıksız burs için geri sayım! Geri ödemesiz ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuruları ne zaman?
- MasterChef bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef ilk eleme adayları kimler oldu?
- Ve tarih belli oldu! Kuruluş Osman'da 'Turgut Bey' sesleri! 2021 Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?
- Ajax Beşiktaş maç özeti! Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maç sonucu önemli anlar, golleri ve özeti...
- 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç sonuçları: Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş puan durumu ve maç fikstürü
- YKS 3. tercih ne zaman? 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 baraj puan yerleştirmeleri...
- Son dakika: Twitter çöktü mü? 28 Eylül Twitter neden açılmıyor? Akış Yenilenemedi hatası ne zaman düzelecek?
- MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman bitiyor?