Gözler ÖSYM’de! YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı?

Ek tercihler ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite yerleştirmelerinde süreç devam ediyor. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ile henüz tercih yapamayan öğrenciler için 20-23 Eylül tarihleri arasında ek tercih alındı. İkinci tercih olarak bilinen ek tercih için sıra sonuçlarda. Peki, YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı? İşte haberin detayları...

YKS EK TERCİHLER BU HAFTA AÇIKLANIR MI?

Ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları önümüzdeki hafta başlayacak. Buna göre, 2021 YKS ek tercih sonuçları bu hafta içerisinde açıklanacak. Ancak sonuçların hangi gün açıklanacağı henüz bilinmiyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ÖSYM tarafından sonuç açıklaması geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.