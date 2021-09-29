AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2021 açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?
AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2021-2022 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ediyor. 6 Eylül'de başlayan kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Henüz kayıt yapamayan öğrencilerin kısa sürede işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2021 açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? Online mı, yüz yüze mi? İşte haberin detayları...
AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 6 Eylül'de başlayan AÖL kayıt yenileme sürecinde sona gelindi. Eylül ayının bitmesine kısa süre kala kayıt yenilemenin hangi tarihte biteceği araştırılmaya başlandı. Henüz kayıt yapamayan öğrencilerin kısa sürede kayıtlarını gerçekleştirmesi gerekiyor. 1. dönem sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2021 açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? Online mı, yüz yüze mi? İşte cevaplar...
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?
6 Eylül'de başlayan 2021-2022 AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2021 tarihinde sona erecek.
Mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ise 04 Ekim 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Öğrenciler kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Kayıt işlemi tamamlanan öğrenciler Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıf bankamatikler den ya da bu bankaların mobil uygulamalarından internet bankacılığı ile veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücreti yatırma işlemini gerçekleştirebilirler.
Not: Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır.
Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.
AÖL 1. DÖNEM GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav giriş belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü erişime açılacak. Adaylar, AÖL'ün öğrenci girişi sistemi üzerinden sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebilecek.
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
2021-2022 1. dönem sonu sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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