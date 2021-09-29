ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Bu yılın ikinci sınavı olan ALES/2 19 Eylül'de gerçekleştirildi. ALES/2'de, adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı ve 150 dakika süre verildi. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2021 ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 81 ildeki 90 merkezde yapılan 2021-ALES/2 sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
19 Eylül'de gerçekleştirilen 2021 ALES/2 sınavının sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?
Bu sınavın sonuçları,açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları görseldeki gibi olacak.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, görseldeki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.
ALES'E KİMLER GİREBİLİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),
* Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
* Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
* Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ("Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)
ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.
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- ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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