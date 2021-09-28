Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir? 2021-2022 pedagojik formasyon başvurusu ne zaman?
2021-2022 pedagojik formasyon başvurusu ne zaman yapılacak? Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yaptığı açıklamayla formasyon usul ve esaslarını yayımladı. "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar" güncellenmiş haliyle açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler formasyon başvurularına çevrildi. Peki; 2021 – 2022 pedagojik formasyon başvurusu ne zaman? Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir?
Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir? Pedagojik formasyon başvurusu ne zaman? 2021-2022 pedagojik formasyon başvurusu öğretmen adaylarının merak ettiği konulardan birisi oldu. Tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayan kişiler formasyon alarak öğretmenliğe başvuru yapabiliyor. YÖK tarafından yapılan duyuruda ise pedagojik formasyon usul ve esaslar yayınlandı.
PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Pedagojik formasyon eğitimi, bu yıl itibariyle yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans programı olarak verilecek.
Öğretmen adayları bu eğitimi aldıktan sonra atanma hakkı elde edecek. MEB'in yaptığı açıklamaya göre programa başvurular ekim ayında alınacak.
PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, eğitim fakültesinden mezun olmayan ve öğretmen olmak isteyen adaylara veriliyor.
PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?
Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.
PEDAGOJİK FORMASYON YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
YÖK pedagojik formasyon eğitimiyle ilgili daha önce 18.11.2015 tarihinde hazırlanan usul ve esasları gözden geçirerek gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda yapılan düzenlemelere yönelik açıklamada şu ifadeler kaydedildi:
"Bu çerçevede pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, paydaşların görüş ve önerileri de alınarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni öğretmenlik programları ile uyumlu hale getirilmiştir. 'Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar', güncellenmiş haliyle Yükseköğretim Kurulu tarafından da onaylanarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Yükseköğretim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına bağlı olarak, öğretmenlik eğitimi programlarıyla süregelen çalışmalar kapsamında geçmişte de uygulanan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarının da belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde; "üniversite senatolarının belirleyeceği kriterler, üniversitelerin fiziki alt yapısı, öğretim üyesi yeterliliği, eğitimin niteliği, illerde milli eğitim müdürlüğüne bağlı okulların fiziki kapasitesi ve öğretmenlerin branşlara göre dağılımı" gibi hususların da göz önünde bulundurularak başlatılması mümkün olabilecektir."
YÖK PEDAGOJİK FORMASYONU DUYURMUŞTU
Geçtiğimiz haftalarda YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' güncellenmekte olup , 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren 'Pedogojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı' ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır" denildi.
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