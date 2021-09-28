MEB açıkladı! Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 PYBS İOKBS bursu ayın kaçında yatar?
İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler, bursların hangi tarihlerde ödeneceğini araştırmaya başladı. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, MEB bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 PYBS İOKBS bursu ayın kaçında yatar? İşte cevaplar...
Bursluluk parası ne zaman yatacak? sorusu, 2021 İOKBS sonuçlarının erişime açılmasının ardından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Eylül'de gerçekleştirilen ve 617 bin 439 öğrencinin katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları 28 Eylül'de erişime açıldı. Şimdi ise gözler bursların yatacağı tarihe çevrildi. Peki, MEB bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 PYBS İOKBS bursu ayın kaçında yatar? İşte haberin detayları...
BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
İOKBS BURSLULUK SINAVINI KAZANANLAR NE YAPMALI?
Sınavı kazananlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurt içindeki resmi, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2021 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları halinde bu haklarından yararlanabilecekler.
Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak.
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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- MEB açıkladı! Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 PYBS İOKBS bursu ayın kaçında yatar?
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