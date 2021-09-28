Gözler KYK’da! Burs ve öğrenim kredisi başvurusu ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 burs ve kredi başvuruları ile ilgili açıklama geldi. Burs ya da kredi için başvuru yapacak olan öğrenciler heyecan içinde başvuru takvimini bekliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'dan yapılan açıklamada, YKS ve DGS kayıt süreçlerinin tamamlanmasının ardından burs ve kredi için başvuruların başlatılacağı bildirildi. Buna göre, YKS ek yerleştirme ve DGS ek tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle başvuruların ekim ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor. KYK'dan başvuru takvimi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.