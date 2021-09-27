Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2021 PYBS İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?
Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? 5 Eyül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MEB'in takvimine göre sonuçlar 28 Eylül'de erişime açılacak. Sonuçlara kilitlenen öğrenciler ve velileri, sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2021 PYBS İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen, İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar için gün sayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı saate kilitlendi. Peki, bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2021 PYBS İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül Salı günü açıklanacak. Hemen şunu belirtelim ki, sonuçların resmi olarak saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil. Geçtiğimiz sene sonuçlar akşam saatlerinde açıklanmıştı. Diğer senelerde ise öğle vakitlerine doğru açıklanmıştı. Bu doğrultuda 2021 İOKBS sonuçlarının gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Sonuçlar, MEB'in http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.
BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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