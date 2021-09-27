Başkan Erdoğan açıkladı! Üniversiteler kapanacak mı? 2021-2022 üniversitelerde uzaktan eğitime geçilecek mi?

Üniversiteler kapanacak mı? Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversiteler ile ilgili de merak edilenleri açıkladı. Günlük koronavirüs vaka sayısının 25 binli seviyeler üzerinde seyretmesi sonrası gözler üniversitelerin kapanıp kapanmayacağına çevrildi. Peki, üniversiteler kapanacak mı? 2021-2022 üniversitelerde uzaktan eğitime geçilecek mi? İşte haberin detayları...

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, üniversitelerde yüz yüze eğitim devam edecek. Başkan Erdoğan, üniversitelerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden itibaren pek çok üniversitemiz eğitim öğretim faaliyetlerini başlattı. İnşallah önümüzdeki hafta külliyemizde ortak bir akademik yıl açılış töreni gerçekleştireceğiz."