YKS ek tercih sonuçları, son günlerde yoğun şekilde araştırıyor. Üniversite heyecanı yaşayan öğrenciler ve velileri ek tercih sonuçlarına kilitlendi. İlk tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen öğrenciler ile tercih bildiriminde bulunamayan öğrenciler 20-23 Eylül tarihleri arasında ek tercih başvurusunda bulundu. Peki, YKS ek tercihler bu hafta açıklanır mı? ÖSYM 2021 YKS 2. tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

YKS EK TERCİHLER BU HAFTA AÇIKLANIR MI?

ÖSYM tarafından sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ancak ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtları ekim ayının ilk haftası yapılacak. Buna göre, 2021 YKS ek tercih sonuçlarının 27 Eylül - 01 Ekim 2021 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.