YKS ek tercihler bu hafta açıklanır mı? ÖSYM 2021 YKS 2. tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS ek yerleştirme işlemlerinde süreç tamamlanıyor. Tercihlerini 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiren öğrencier ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Üniversiteye yerleşecek olmanın heyecanı içinde olan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, YKS ek tercihler bu hafta açıklanır mı? ÖSYM 2021 YKS 2. tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
YKS ek tercih sonuçları, son günlerde yoğun şekilde araştırıyor. Üniversite heyecanı yaşayan öğrenciler ve velileri ek tercih sonuçlarına kilitlendi. İlk tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen öğrenciler ile tercih bildiriminde bulunamayan öğrenciler 20-23 Eylül tarihleri arasında ek tercih başvurusunda bulundu. Peki, YKS ek tercihler bu hafta açıklanır mı? ÖSYM 2021 YKS 2. tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
YKS EK TERCİHLER BU HAFTA AÇIKLANIR MI?
ÖSYM tarafından sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ancak ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtları ekim ayının ilk haftası yapılacak. Buna göre, 2021 YKS ek tercih sonuçlarının 27 Eylül - 01 Ekim 2021 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.
EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
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