Kritik tarih: Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı için beklenen açıklama
Heyecanla beklenen bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınavı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik gerçekleştirilen bursluluk sınavı 5 Eylül'de uygulanmıştı. Sınavın tamamlanmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Öğrenciler ve velileri büyük bir merakla sonuçları bekliyor. MEB ise yayımladığı duyuru ile sonuçların açıklanacağı tarihi bildirdi. Peki, 2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte cevaplar...
Bursluluk sınavı sonuçları, son günlerde yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi bursluluk başvurularını gerçekleştiren öğrenciler 5 Eylül'de sınava katıldılar. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı, İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları için açıklama geldi. Peki, 2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte haberin detayları...
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in takvimine göre, 2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, MEB'in http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.
BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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- Kritik tarih: Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı için beklenen açıklama
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