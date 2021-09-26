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e-Okul alan seçimi sonuçları sorgulama: 2021-2022 Meslek lisesi 9. sınıf alan ve dal sonuçları nasıl öğrenilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.09.2021 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021
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e-Okul alan seçimi sonuçları sorgulama: 2021-2022 Meslek lisesi 9. sınıf alan ve dal sonuçları nasıl öğrenilir?

Meslek lisesi alan seçim sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 18-23 Eylül tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden tercih başvurularını yapan öğrenciler heyecan içinde alan sonuçlarını araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile sonuçların açıklanacağı tarih ve konu hakkında tüm detaylar açıklandı. Peki, e-Okul alan seçimi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021-2022 Meslek lisesi 9. sınıf alan ve dal sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

e-Okul alan seçimi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu meslek programı 9'uncu sınıfa yerel yerleştirme ile kayıt olan öğrencilerin meslek alanlarına geçişi ve Anadolu teknik/Anadolu meslek programlarında 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin dala geçişlerini sağlamak için 18-23 Eylül tarihleri arasında tercihler alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, e-Okul alan seçimi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021-2022 Meslek lisesi 9. sınıf alan ve dal sonuçları nasıl öğrenilir? İşte haberin detayları...

E-OKUL MESLEK LİSESİ ALAN SEÇİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, alana yerleştirme sonuçları 26 Eylül 2021 tarihinde e-Okul sistemi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler e-Okul öğrenci girişi ile sisteme giriş yaptıktan sonra meslek lisesi alan seçim ve dal sonuçlarını öğrenebilecek.

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DENİZCİLİK ALANINA KESİN KAYIT NE ZAMAN?

27 Eylül - 8 Ekim 2021: Denizcilik meslek alanına ön yerleştirilmesi yapılan öğrencilerin "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu alması, yerleştirildiği okula raporun teslimi ve okul yönetimince e-Okul sistemine işlenerek öğrencinin Denizcilik alanına kesin kaydının yapılması.

10 ve 11'İNCİ SINIF DAL YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?

17 Eylül 2021: 10 ve 11'inci sınıftaki dal kontenjanlarının okulda ilan edilmesi, öğrencilerin dal tercihlerinin okul yönetimi tarafından alınması ve öğrencilerin dala yerleştirme işlemlerinin tamamlanması.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin alana yerleştirme işlemleri; OBP ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yapılacaktır. OBP'nin eşitliği hâlinde sırasıyla 8 inci, 7 nci ve 6 ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne ve tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacaktır. Boş kontenjan kalması halinde diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler de OBP'ye göre merkezi sistem ile yerleştirilecektir.

Merkezi sistem ile Denizcilik alanına ön yerleştirmesi yapıldığı halde çalışma takviminde belirtilen tarihe kadar "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu alamayan öğrenciler 9 uncu sınıfa kayıtlı olduğu okulun bulunduğu İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından OBP'sine uygun bir alana yerleştirilecektir.

ATP ve AMP'ye merkezi veya yerel olarak yerleşen 10 ve 11 inci sınıf öğrencileri için dal seçimi öğrencinin alan eğitimi gördüğü sınıfın yılsonu başarı puanı ve tercihleri dikkate alınarak okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine kayıt edilecektir. Eşitlik olması hâlinde başarılması zorunlu olan meslek dersinin yılsonu başarı puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.

Anne ve/veya baba mesleği ile ilgili bilgi ve belgeleri okula teslim eden öğrencilerin yerleştirme işlemi doğrudan ilgili alana yapılacaktır.

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