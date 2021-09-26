e-Okul alan seçimi sonuçları sorgulama: 2021-2022 Meslek lisesi 9. sınıf alan ve dal sonuçları nasıl öğrenilir?

e-Okul alan seçimi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu meslek programı 9'uncu sınıfa yerel yerleştirme ile kayıt olan öğrencilerin meslek alanlarına geçişi ve Anadolu teknik/Anadolu meslek programlarında 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin dala geçişlerini sağlamak için 18-23 Eylül tarihleri arasında tercihler alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, e-Okul alan seçimi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021-2022 Meslek lisesi 9. sınıf alan ve dal sonuçları nasıl öğrenilir? İşte haberin detayları...

E-OKUL MESLEK LİSESİ ALAN SEÇİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, alana yerleştirme sonuçları 26 Eylül 2021 tarihinde e-Okul sistemi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler e-Okul öğrenci girişi ile sisteme giriş yaptıktan sonra meslek lisesi alan seçim ve dal sonuçlarını öğrenebilecek.

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