Okullar kapanacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, liseler online (uzaktan) mı olacak?
Okullar kapanacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okulların kapanıp kapanmayacağı öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından sorgulanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okullar durumu merak ediliyor. Son günlerde vaka sayılarında artış yaşanması nedeniyle online eğitim ihtimali belirdi. Pandemi döneminde online yani uzaktan eğitim alternatiflerden birisi olmuştu. Peki; okullar kapanacak mı? İşte detaylar!
İlkokul, ortaokul, liseler online mı olacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılında okullar kapanacak mı sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler bu sorunun cevabı hakkında sorgulama yapıyor. Pandemi döneminde öğrenciler uzaktan eğitim sayesinde koronavirüs dönemini güvenli bir şekilde geçirmişti. Artan vaka sayıları nedeniyle okulların uzaktan eğitim sistemine geçebileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Peki; okullar kapanacak mı? İşte merak edilen son bilgiler!
OKULLAR KAPANACAK MI?
Okulların kapanacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde ahaber.com.tr sayfalarından öğrenebileceksiniz.
BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin aylık toplantısında eğitim gündemine ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını ifade etti. Eğitimde 3. haftayı geride bıraktıklarını belirten Özer, " Kurulan mekanizma hakikaten çok sağlıklı bir şekilde işliyor. Kamuoyunda zaman zaman farklı iddialar ortaya atılıyor" dedi. Açıklamasının devamında virüsün toplumun her yerinde yayılma imkanı olduğuna dikkat çeken Özer " Toplumda vaka sayısı arttığı zaman yüz yüze ara veren sınıf sayımız artıyor, azaldığı zaman yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayımız azalıyor." dedi.
Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıkları ile koordineli bir şekilde çalıştıklarının üzerinde duran Özer, en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranları olduğunu söyledi. Hem birinci doz hem de ikinci doz aşı olan öğretmen sayısının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu ifade eden Özer, öğretmenlerin gösterdikleri iradeyle ilgili olarak " örneklik oluşturma bağlamında da sorumlulukları üzerine alarak çok hızlı bir şekilde aşılarını tamamladılar." şeklinde konuştu.
Milli Eğitim Bakanı, "Türkiye'nin bir gelecek iddiası varsa bu iddia beşeri sermayenin niteliğinden geçiyor. Eğer okulları kapalı tutarsak bu iddiamızı kaybederiz. Onun için ben dedim ki 'Okulların açık olması bir milli güvenlik meselesidir.' Okulları açık tutmalıyız. Öğrencilerimizi sadece öğrenme olarak değil, psikolojik, sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerle sürekli destekleyip tam bir insan olarak Türkiye'nin geleceğinin inşasında rol alacak, sorumluluk alabilecek niteliklere sahip insanlar olarak yetiştirmek durumundayız." diyerek sözlerini noktaladı.
BAKAN KOCA'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları:
Okullarımız da salgının seyri açısından yakın takibini yaptığımız özel bir alan. 6 Eylül'den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz.
Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti.
Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır. Eğitimin süreleri, günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır. Bölgesel olarak gerekmesi halinde il hıfzıssıhha kararı ile tüm tedbirlerin hayata geçirilerek tüm derecelerde okulların açık kalmasında ısrarcıdır.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2021-2022?
MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Ders zili 6 Eylül'de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.
Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.
İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.
Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak. Yani 17 Haziran 2022'de okullar kapanacak.
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- Okullar kapanacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, liseler online (uzaktan) mı olacak?
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