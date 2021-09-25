Okullar kapanacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, liseler online (uzaktan) mı olacak?

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıkları ile koordineli bir şekilde çalıştıklarının üzerinde duran Özer, en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranları olduğunu söyledi. Hem birinci doz hem de ikinci doz aşı olan öğretmen sayısının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu ifade eden Özer, öğretmenlerin gösterdikleri iradeyle ilgili olarak " örneklik oluşturma bağlamında da sorumlulukları üzerine alarak çok hızlı bir şekilde aşılarını tamamladılar." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı, "Türkiye'nin bir gelecek iddiası varsa bu iddia beşeri sermayenin niteliğinden geçiyor. Eğer okulları kapalı tutarsak bu iddiamızı kaybederiz. Onun için ben dedim ki 'Okulların açık olması bir milli güvenlik meselesidir.' Okulları açık tutmalıyız. Öğrencilerimizi sadece öğrenme olarak değil, psikolojik, sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerle sürekli destekleyip tam bir insan olarak Türkiye'nin geleceğinin inşasında rol alacak, sorumluluk alabilecek niteliklere sahip insanlar olarak yetiştirmek durumundayız." diyerek sözlerini noktaladı.