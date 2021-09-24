Son açıklamalar: Okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? MEB duyurdu!

Okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam ediyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze başlaması sonrası öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Bazı sınıflarda vakaların görülmesi sonrası uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Peki, okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte haberin detayları...

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulların, salgının seyri açısından yakın takibini yaptıkları özel bir alan olduğunu dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"6 Eylül'den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim.