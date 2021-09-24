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Son açıklamalar: Okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? MEB duyurdu!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2021
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Son açıklamalar: Okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? MEB duyurdu!

Okulla kapanacak mı? Okullarda çıkan vakaların ardından yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere vakanın görüldüğü ilk zamanda okullarda uzaktan eğitime geçilmiş, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze yapılacağı kararlaştırılmıştı. Peki, okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte MEB ve Bilim Kurulu'ndan yapılan son açıklamalar...

Okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam ediyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze başlaması sonrası öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Bazı sınıflarda vakaların görülmesi sonrası uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Peki, okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte haberin detayları...

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulların, salgının seyri açısından yakın takibini yaptıkları özel bir alan olduğunu dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"6 Eylül'den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim.

Bilim Kurulumuz, yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti, aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır. Eğitimin süreleri, günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır. Bölgesel olarak gerekmesi halinde il hıfzıssıhha kararı ile tüm tedbirlerin hayata geçirilerek, tüm derecelerde okulların açık kalmasında ısrarcıdır."

BAKAN ÖZER AÇIKLAMIŞTI

Yüz yüze eğitim hakkında endişelere yönelik açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle 198 sınıfta eğitime ara verildiğini söyledi ve "Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulumuz bulunmuyor. Okullar açık kalmaya devam edecek" dedi.

Velilerin cep telefonları üzerinden kurduğu gruplarda, 'ekim ayında okulların kapanacağı' yönündeki iddialar üzerine açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söylemişti: "Böyle bir şey söz konusu değil. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda etkilenen sınıflarla ilgili kararlar alacağız; okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek.

Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz. Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir.

Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakârlık yapması gerekiyor.

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